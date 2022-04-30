Путин хочет создать "ХНР" до 9 мая: в Минобороны объяснили, что может разрушить его планы

Путин хочет создать "ХНР" до 9 мая: в Минобороны объяснили, что может разрушить его планы

Тактика России на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначения на должности в органах местной власти марионеток, которые будут выполнять все указания Кремля.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Однако, по словам представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

"Путину до 9 мая нужно продемонстрировать свой успех. Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России.

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Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть запорожская… одесская… Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего советского союза", – заявил Скибицкий.

Напомним, во временно оккупированных районах Херсонщины коллаборанты рассказывают, что якобы готовятся к переходу в рублевую зону. Но от этого пострадает сама Россия.

Удастся ли оккупантам провести псевдореферендум на Херсонщине

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