Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая играла в фильме "Голодные игры", ждет рождения второго ребенка.

О том, что знаменитость в положении, заговорили в воскресенье, 20 октября. Именно тогда обладательница "Оскара" вышла в Лос-Анджелесе на ужин в наряде довольно свободного кроя, который уже не скрывал ее заметно округлого животика.

В конце концов представители Дженнифер Лоуренс подтвердили изданию Vogue, что она действительно ожидает рождения второго ребенка. Срок беременности пока неизвестен так же, как и пол будущего малыша.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Отметим, отцом ребенка Лоуренс стал директор художественной галереи Кук Марони, с которым она находится в отношениях с 2018 года. Пара сыграла свадьбу в октябре 2019-го, а уже в феврале 2022-го у супругов родился первенец Сай.

Напомним, недавно дочь американского рэпера Эминема объявила о беременности. Также Хейли Джейд Скотт рассекретила пол будущего малыша.

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