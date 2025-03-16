Американская актриса Дженнифер Лоуренс, игравшая в фильме "Голодные игры", родила второго ребенка.

Радостное известие сообщили в соцсети Х Film Updates. Сообщество не стало разглашать никаких подробностей ни о звездной маме, ни о крохе. Тем не менее, в комментариях юзеры уже поздравили актрису с пополнением в семье, хотя она сама пока не подтверждала информацию.

К слову, Дженнифер Лоуренс долго скрывала свою беременность от публики. В частности, светские события звезда посещала в нарядах свободного кроя, которые не давали округлому животику быть заметным. Однако в октябре прошлого года внимательные фаны все же заподозрили, что Лоуренс при надежде. Впоследствии слухи подтвердились.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Отцом второго ребенка является директор художественной галереи Кук Марони. Вместе пара находится в отношениях с 2018 года, а уже через год 2019 они официально заключили брак. Супруги также воспитывают первенца Сая.

Напомним, недавно украинская певица Мари Краймбрери, предавшая Украину, после новости о беременности вышла замуж за российского рэпера Даву. Путинист является отцом первенца украинки.

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