Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка грала у фільмі "Голодні ігри", народила другу дитину.

Радісну звістку повідомили в соцмережі Х Film Updates. Спільнота не стала розголошувати жодних подробиць ані про зіркову маму, ані про крихітку. Тим не менш, у коментарях юзери вже привітали акторку з поповненням у родині, хоча вона сама поки не підтверджувала інформацію.

До слова, Дженніфер Лоуренс тривалий час приховувала свою вагітність від публіки. Зокрема, світські події зірка відвідувала у вбраннях вільного крою, які не давали округлому животику бути помітним. Проте у жовтні минулого року уважні фани все ж запідозрили, що Лоуренс при надії. Згодом чутки підтвердилися.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Батьком другої дитини є директор художньої галереї Кук Мароні. Разом пара перебуває у стосунках від 2018 року, а вже через рік 2019 року вони офіційно уклали шлюб. Подружжя також виховує первістка Сая.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Марі Краймбрері, яка зрадила Україну, після новини про вагітність вийшла заміж за російського репера Даву. Путініст є батьком первістка українки.

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