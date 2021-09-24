"Бэби-боксы вернулись: из чего состоит "пакет малыша"

Из-за продолжительных тендеров "пакеты" не выдавали с февраля этого года.
В Украине с понедельника, 27 сентября, новорожденным начнут выдавать "пакет малыша".
Об этом сообщила пресс-служба Министертва соцполитики.
В конце-концов состоялись торги среди компаний на счет выполнения заказа на одноразовую помощи "пакет малыша". Победу среди четырех компаний получила "Скай Трейд Украина" с предложением на 244 миллионов гривен. Соглашение с ней подписали 22 сентября.
По информации ведомства, благодаря соглашению удалось сэкономить на закупке 63 миллиона гривен. Предусмотрено 53 тысяч пакетов малыша. Доставить все "бэби-боксы" получателям планируют до конца этого года.
В единовременное государственное пособия входят вещи, которые необходимы в первые месяцы жизни новорожденного. Это:
- упаковка подгузников;
- влажные салфетки;
- пеленки;
- три шапочки "на вырост";
- 11 боди с коротким рукавом разного размера;
- 11 боди с длинным рукавом разного размера;
- четыре пары ползунков;
- 11 слипов;
- четыре рубашки;
- четыре пары носков;
- перчатки
- два слюнявчика;
- термометры для воды и для тела
- маникюрные ножницы и расческу;
- одеяло, пододеяльник и плед;
- матрас;
- два полотенца;
- шесть игрушек и коврик;
- мягкая книжка;
- кремы и мыло;
- коробка-колыбель.
Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощи "Пакет малыша" и его денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет. Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур: открыть специальную карточку в отделении "ПриватБанка", обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов и написать заявление.