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"Бэби-боксы вернулись: из чего состоит "пакет малыша"

"Бэби-боксы вернулись: из чего состоит "пакет малыша"

ТСН.ua

Из-за продолжительных тендеров "пакеты" не выдавали с февраля этого года.

В Украине с понедельника, 27 сентября, новорожденным начнут выдавать "пакет малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Министертва соцполитики.

В конце-концов состоялись торги среди компаний на счет выполнения заказа на одноразовую помощи "пакет малыша". Победу среди четырех компаний получила "Скай Трейд Украина" с предложением на 244 миллионов гривен. Соглашение с ней подписали 22 сентября.

По информации ведомства, благодаря соглашению удалось сэкономить на закупке 63 миллиона гривен. Предусмотрено 53 тысяч пакетов малыша. Доставить все "бэби-боксы" получателям планируют до конца этого года.

В единовременное государственное пособия входят вещи, которые необходимы в первые месяцы жизни новорожденного. Это:

  • упаковка подгузников;
  • влажные салфетки;
  • пеленки;
  • три шапочки "на вырост";
  • 11 боди с коротким рукавом разного размера;
  • 11 боди с длинным рукавом разного размера;
  • четыре пары ползунков;
  • 11 слипов;
  • четыре рубашки;
  • четыре пары носков;
  • перчатки
  • два слюнявчика;
  • термометры для воды и для тела
  • маникюрные ножницы и расческу;
  • одеяло, пододеяльник и плед;
  • матрас;
  • два полотенца;
  • шесть игрушек и коврик;
  • мягкая книжка;
  • кремы и мыло;
  • коробка-колыбель.

Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощи "Пакет малыша" и его денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет. Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур: открыть специальную карточку в отделении "ПриватБанка", обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов и написать заявление.

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