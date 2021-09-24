"Бэби-боксы вернулись: из чего состоит "пакет малыша"

Из-за продолжительных тендеров "пакеты" не выдавали с февраля этого года.

В Украине с понедельника, 27 сентября, новорожденным начнут выдавать "пакет малыша".

Об этом сообщила пресс-служба Министертва соцполитики.

В конце-концов состоялись торги среди компаний на счет выполнения заказа на одноразовую помощи "пакет малыша". Победу среди четырех компаний получила "Скай Трейд Украина" с предложением на 244 миллионов гривен. Соглашение с ней подписали 22 сентября.

По информации ведомства, благодаря соглашению удалось сэкономить на закупке 63 миллиона гривен. Предусмотрено 53 тысяч пакетов малыша. Доставить все "бэби-боксы" получателям планируют до конца этого года.

В единовременное государственное пособия входят вещи, которые необходимы в первые месяцы жизни новорожденного. Это:

упаковка подгузников;

влажные салфетки;

пеленки;

три шапочки "на вырост";

11 боди с коротким рукавом разного размера;

11 боди с длинным рукавом разного размера;

четыре пары ползунков;

11 слипов;

четыре рубашки;

четыре пары носков;

перчатки

два слюнявчика;

термометры для воды и для тела

маникюрные ножницы и расческу;

одеяло, пододеяльник и плед;

матрас;

два полотенца;

шесть игрушек и коврик;

мягкая книжка;

кремы и мыло;

коробка-колыбель.

Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощи "Пакет малыша" и его денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет. Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур: открыть специальную карточку в отделении "ПриватБанка", обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов и написать заявление.

В украинские роддома снова возвращаются "бэби-боксы"

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