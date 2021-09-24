В Украине снова начинают выдавать "пакет малыша"

"Бэби-боксы" мамочки не получали от февраля этого года.

Украинские мамы снова будут получать "пакет малыша" с 27 сентября.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Через длительный тендер "бэби-боксы» не выдавали с февраля 2021 года. Теперь Министерство социальной политики определилось с компанией-производителем пакетов малыша. Первая партия уже готова к отправке.

В ведомстве говорят, что заключенное соглашение позволила сэкономить 63 миллионов гривен на закупках. Нового поставщика "бэби-боксов" Минсоцполитики будет определять уже в начале 2022 года.

Как сообщалось, с 1 июля официально вступило в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощю "Пакет малыша" и его денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет. Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур: открыть специальную карточку в отделении "ПриватБанка", обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов и написать заявление.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку