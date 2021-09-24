В Україні знову починають видавати "пакунок малюка"

"Бебі-бокси" матусі не отримували від лютого цього року.

Українські матусі знову отримуватимуть "пакунок малюка" від 27 вересня.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Через довготривалий тендер "бебі-бокси" не видавали від лютого 2021 року. Тепер Міністерство соціальної політики визначилося з компанією-виробником пакунків малюка. Перша партія вже готова до відправлення.

У відомстві кажуть, що укладена угода дозволила зекономити 63 мільйони гривень на закупівлях. Нового постачальника "бебі-боксів" Мінсоцполітики визначатиме вже на початку 2022 року.

Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "Пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років. Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур: відкрити спеціальну картку у відділенні "ПриватБанку", звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів та написати заяву.

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