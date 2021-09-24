Народні прикмети, обряди і звичаї 24 вересня

Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.

24 вересня віряни та церква вшановують преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори

Олександрiйської, перенесення мощей преподобних Сергiя та Германа, валаамськихчудотворцiв, мучеників Димитрiя, Єванфiї, дружини його, i Димитрiана, сина їхнього, мучеників Діодора i Дидима, Сирійських, преподобного Єфросина.

24 вересня: церковне свято

Свята Теодора Олександрійська жила у III ст. В юному віці вступила до монастиря, де своєю працею, молитвою і постом жертовно служила Богові. Наша Церква прославляє св. Теодору словами: "Забажавши гарної краси Нареченого, Теодоро, ти захотіла стати нареченою Христовою і прикрасила себе всілякими добрими ділами і трудами стриманості; тому з Христом царюєш в його весільній світлиці".

24 вересня: народні традиції

Цей день - початок затяжних дощів. Всякому літові приходить кінець. До цього дня всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. У народі Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

24 вересня: що варто робити

У цей день влаштовувалися своєрідні "капустяні вечорниці" – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом рубали капусту, з якої потім готували різноманітні страви (варили борщ, тушили, начинку для пиріжків і вареників тощо). А щоб шлюб був щасливим, молодому подружжю потрібно з'їсти страву з капусти.

24 вересня: що не можна робити

пліткувати та обговорювати інших;

мити голову;

брехати;

підіймати щось з дороги.

24 вересня: українські народні прикмети

Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.

Нічний вітер віщує дощ наступного дня.

Чим сильніший вітер, тим менша ймовірність місцевих заморозків.

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