Народные приметы, обряды и обычаи 24 сентября

Облака движутся против ветра — ухудшится погода.

24 сентября верующие и церковь чествуют преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры

Александрийский, перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, валаамських чудотворцев, мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, i Димитриана, сына их, мучеников Диодора и Дидима, Сирийских, преподобного Евфросина.

24 сентября: церковный праздник

Праздники Теодора Александрийская жила в III в. В юном возрасте ушла в монастырь, где своим трудом, молитвой и постом жертвенно служил Богу. Наша Церковь прославляет св. Теодору словами: "пожелав хорошей красоты Жениха, Теодоро, ты захотела стать невестой Христовой и украсила себя всевозможными добрыми делами и трудами сдержанности, ибо со Христом царствуешь в его свадебной комнате".

24 сентября: народные традиции

Этот день — начало затяжных дождей. Всякому лету приходит конец. По сей день все работы в огороде и поле должны быть завершены. В народе святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть озимые всходы.

24 сентября: что следует делать

В этот день устраивались своеобразные "капустные посиделки" — к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой затем готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, начинку для пирожков и вареников и т.п.). А чтобы брак был счастливым, молодым супругам нужно съесть блюдо из капусты.

24 сентября: что нельзя делать

сплетничать и обсуждать других;

мыть голову;

врать;

поднимать что-то с дороги.

24 сентября: украинские народные приметы

Облака движутся против ветра — ухудшится погода.

Ночной ветер предвещает дождь на следующий день.

Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.

Читайте также:

Погода в Украине: температура воздуха станет выше, но тепло будут сопровождать дожди

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку