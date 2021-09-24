Народные приметы, обряды и обычаи 24 сентября

Облака движутся против ветра — ухудшится погода.
24 сентября верующие и церковь чествуют преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры
Александрийский, перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, валаамських чудотворцев, мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, i Димитриана, сына их, мучеников Диодора и Дидима, Сирийских, преподобного Евфросина.
24 сентября: церковный праздник
Праздники Теодора Александрийская жила в III в. В юном возрасте ушла в монастырь, где своим трудом, молитвой и постом жертвенно служил Богу. Наша Церковь прославляет св. Теодору словами: "пожелав хорошей красоты Жениха, Теодоро, ты захотела стать невестой Христовой и украсила себя всевозможными добрыми делами и трудами сдержанности, ибо со Христом царствуешь в его свадебной комнате".
24 сентября: народные традиции
Этот день — начало затяжных дождей. Всякому лету приходит конец. По сей день все работы в огороде и поле должны быть завершены. В народе святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть озимые всходы.
24 сентября: что следует делать
В этот день устраивались своеобразные "капустные посиделки" — к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой затем готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, начинку для пирожков и вареников и т.п.). А чтобы брак был счастливым, молодым супругам нужно съесть блюдо из капусты.
24 сентября: что нельзя делать
- сплетничать и обсуждать других;
- мыть голову;
- врать;
- поднимать что-то с дороги.
24 сентября: украинские народные приметы
- Облака движутся против ветра — ухудшится погода.
- Ночной ветер предвещает дождь на следующий день.
- Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.
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