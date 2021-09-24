В ООС сообщают об уменьшении интенсивности боевых действий на Донбассе

В ООС сообщают об уменьшении интенсивности боевых действий на Донбассе

В течение суток пять раз возбуждено "режим тишины".

За прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в возведении ООС 24 сентября.

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В штабе сообщают, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Ситуацию в ООС называют контролируемой.

В направлении Пивденного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных кулеметив. У Крымского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Наволуганского. "Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение", — говорится в сводке.

Потерь среди украинских воинов нет, сообщили в штабе.

Как сообщалось, в Луганской области российские оккупационные войска во время учений с артиллерийскими подразделениями обстреляли временно неподконтрольное село с мирными жителями. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19 веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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