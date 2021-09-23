Боевики в Донбассе разошлись: 12 обстрелов в сутки, есть раненые бойцы

Боевики в Донбассе разошлись: 12 обстрелов в сутки, есть раненые бойцы

Два бойца получили ранения.

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 вблизи Павлополя и дважды у Водяного.

Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в госпиталь. Состояние здоровья воинов — удовлетворительное.

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