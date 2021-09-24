Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 сентября 2021 рассказывает, что Ракам следует быть осторожными, а Девам — найти опору.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях старайтесь больше. А на работе не забывайте о корпоративе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Иногда стоит пойти. Избегайте боли в отношениях. На работе спрячьте ваши чувства.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Двигайтесь вперед. В отношениях доверяйте партнеру. На работе смело двигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка мечи"

Будьте осторожны. В любви вас могут обидеть. На работе помните о своих врагах.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз кубков"

Вас охватят невероятные чувства. Полностью раскройтесь в отношениях. На работе работайте с эмоциями.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице — найдите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восемь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. В рабочих вопросах проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка Кубков"

ТСН.ua

Работайте в паре. В любви не забывайте о дружбе. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Будьте жесткими. В любви вам могут сделать больно. На работе закаляет характер.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте себя сами в рамки. В отношениях накопятся обиды. На работе лучше переждать испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Время сделать паузу. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше задуматься об отпуске.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В любви наслаждайтесь счастьем. В движении по карьерной лестнице двигайте вперед.

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