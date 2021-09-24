Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 9 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 140 человек, 2 415 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 060 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 40 578 человек;

методом ИФА — 10 574 человека;

экспресс-тестами — 31 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 379 483 человека;

выздоровели — 2 240 388 человек;

летальных исходов — 55 424;

проведено ПЦР-тестов — 12 633 853.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Коронавирус во Львове и области снова сделал прыжок вверх: статистика на 24 сентября

Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку