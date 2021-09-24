Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 9 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 140 человек, 2 415 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 060 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 40 578 человек;
- методом ИФА — 10 574 человека;
- экспресс-тестами — 31 029 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 379 483 человека;
- выздоровели — 2 240 388 человек;
- летальных исходов — 55 424;
- проведено ПЦР-тестов — 12 633 853.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
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