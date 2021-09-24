Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 9 тисяч.

В Україні станом на ранок 24 вересня зафіксовано 9 058 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 140 людей, 2 415 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 060 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 40 578 осіб;

методом ІФА – 10 574 особи;

експрес-тестами – 31 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 379 483 особи;

одужало – 2 240 388 осіб;

летальних випадків – 55 424;

проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

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