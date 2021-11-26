Цены на нефть "поползли" вниз: какая причина

Больше всего падают показатели на российских биржах.

Стоимость нефти марок Brent и WTI снизилась сразу на 5%. Баррель Brent оценивается в 78,8 доллара на момент публикации. Баррель WTI – чуть больше 74 долларов. Это привело к понижению котировок Dow Jones, US 500, DAX. Больше всего падают показатели российских Мосбиржи и РТС.

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Основная причина паники на рынке – выявление нового штамма коронавируса, имеющего большое количество мутаций, – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В частности, и чем "Дельта"-штамм, который сейчас доминирует в мире.

Отмечается, что Европейский Союз предложит запретить полеты из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса.

Напомним, новую мутацию COVID-19 выявили в ЮАР. Известно, что новый штамм COVID-19 B.1.1.529 содержит 32 мутации в спаечном белке. Ученые выразили вероятность, что он может быть более заразен, а также более устойчив к вакцине. К слову, о приостановлении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватиной заявили в Израиле. Также запретила авиарейсы из ряда африканских стран и Великобритания.