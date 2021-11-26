Ціни на нафту "поповзли" донизу: яка причина

Найбільше падають показники на російських біржах.

Вартість нафти марок Brent і WTI знизилась одразу на 5%. Барель Brent оцінюється в 78,8 долара на момент публікації. Барель WTI – трохи більше 74 доларів. Це призвело до зниження котирувань Dow Jones, US 500, DAX. Найбільше падають показники російських Мосбіржи і РТС.

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Основна причина паніки на ринку – виявлення нового штаму коронавірусу, який має велику кількість мутацій, - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрема і за "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

Зазначається, що Європейський Союз запропонує заборонити польоти з Південної Африки через новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, нову мутацію COVID-19 виявили в ПАР. Відомо, що новий штам COVID-19 B.1.1.529 містить 32 мутації у спайковому білку. Вчені висловили ймовірність, що він може бути більш заразним, а також більш стійким до вакцини. До слова, про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією та Есватіні заявили в Ізраїлі. Також заборонила авіарейси з низки африканських країн і Велика Британія.