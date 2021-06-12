﻿ Эксперты Tolk: когда ждать полноценный рынок электроэнергии для населения

Украина ожидает полноценный запуск рынка электроэнергии для населения. Но в нынешнем году, его, скорее всего, не будет.

С августа 2019 года в Украине действует оптовый рынок электроэнергии и его розничный сегмент для бизнес-клиентов.

Качественные изменения на рынке по оценке Tolk

По оценке СЕО группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимира Крупко, за прошедшие полтора года можно выделить следующие качественные изменения:

активное развитие торговли в рамках двусторонних договоров

состоявшуюся цивилизацию рынка

усовершенствование регуляторной базы

практическое отсутствие возможностей для манипуляций

Руководитель группы Tolk отмечает позитивные шаги в нормализации продаж энергоресурсов, сгенерированных государственными производителями электроэнергии. Это, прежде всего, относится к ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "Центрэнерго". Ранее результаты их торгов на Украинской энергетической бирже вызывали довольно много вопросов не только у игроков рынка, но и у правоохранителей.

Ситуация на рынке в настоящий момент объективно является такой, что как государство, так и поставщики электроэнергии, так и сами потребители готовы к открытию розничного рынка электроэнергии для физических лиц. Нормы действующего закона о рынке электроэнергии позволяют Кабинету министров принять соответствующие решения, не откладывая.

Продлится ли льготный тариф для населения: оценка Tolk

Ожидалось, что 31 марта завершится ПСО на рынке электроэнергии, и заработает новая модель, при которой поставщики получат возможность приобретать электроэнергию не у Гарантированного покупателя, а на рынке, благодаря двусторонним договорам.

Но, как отмечает руководитель группы Tolk, такого не случилось. Кабинет министров несколько раз с начала года продлевал действие старого механизма и действие цены 1,68 грн за кВт-час. Последним своим постановлением от 28 апреля Кабмин продлил действие ПСО до 30 июня 2021 года.

Каждый раз подобные продления устанавливаются только на месячный срок, обращает внимание Владимир Крупко. В данный момент правительство активно разрабатывает новую модель, в часности, известны два ее варианта. И хотя окончательный выбор в пользу какой-либо из них еще не сделан, есть четкое намерение изменить действующий порядок. Значит, рынок ожидают новые правила, резюмирует СЕО Tolk Владимир Крупко. При этом, по его наблюдению, никто из участников рынка не сомневается, что цена в 1,68 грн за кВт-час имеет социальную, а не рыночную составляющую.

Будет ли рынок? Мнение СЕО Tolk

Руководитель Tolk скептичен по отношению к тому, что рынок электроэнергии в этом году станет полностью свободным для всех категорий потребителей.

В текущем году это не состоится из-за социального аспекта вопроса, считает Владимир Крупко. А цена за кВт-час будет продолжать субсидироваться вплоть до декабря.

По мнению СЕО Tolk, изменения прежде всего коснутся механизма самого ПСО. Основным их результатом станет перенос ответственности покупки необходимых объемов электроэнергии для населения с Гарантированного покупателя на поставщиков универсальных услуг. При этом компенсация понесенных затрат будет отложена на последующий период, что, предсказуемо, приведет к увеличению их и так немалых кассовых разрывов.

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