"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину

И это несмотря на крупные ремонты на других экспортных газопроводах.

Российский "Газпром" снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Такое решение россияне приняли несмотря на крупные ремонты на экспортных газопроводах.

"Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), но они оказались невостребованными.

На 2021 год "Газпром" забронировал украинский транзит объемом 40 млрд куб. м. Это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня — всего 124 млн куб. м в сутки.

В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

На июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях РФ: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) — с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) — с 6 по 10 июля.

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