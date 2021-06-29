"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит через Україну

І це не дивлячись на великі ремонти на інших експортних газопроводах.

Російський "Газпром" знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на липень.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Таке рішення росіяни ухвалили незважаючи на великі ремонти на експортних газопроводах.

"Оператор газотранспортної системи України" виставляв на аукціон додаткові транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. М на добу), але вони виявилися незатребуваними.

На 2021 рік "Газпром" забронював український транзит обсягом 40 млрд куб. м. Це 109 млн куб. м на добу. Ще 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня — всього 124 млн куб. м на добу.

У червні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

На липень призначені планові ремонти на головних експортних магістралях РФ: "Північний потік" (170 млн куб. М на добу) — від 13 до 23 липня, "Ямал-Європа" (близько 100 млн куб. М на добу) — від 6 до 10 липня.

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