Гетманцев объяснил, будут ли отбирать квартиры у налоговых нарушителей

Соответствующий законопроект уже разрабатывает Кабмин и планирует внести его на рассмотрение в Верховную Раду.

После завершения налоговой амнистии в Украине, стартовавшей с сентября прошлого года, правительство планирует ввести непрямые методы налогового контроля на дорогие покупки, в том числе квартиры. Однако, в отличие от налоговой амнистии, они будут распространяться только на будущие приобретения, и никто не будет облагать налогом имущество, купленное много лет назад.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-то другого нет и не будет никогда. Поэтому может идти речь только о будущих ценных приобретениях, указанных в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и прочее", — объяснил Гетманцев.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день уже амнистировано 1 млрд 204 млн грн в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников амнистировано более 100 млн грн.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в Украине стартовала налоговая амнистия — граждане имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы. Спецдекларирование продлится один год до 1 сентября 2022 года.

В то же время министр финансов Сергей Марченко ранее рассказал, что после налоговой амнистии власти будут использовать непрямые методы определения доходов. То есть, к тем, кто не захочет воспользоваться возможностью "нулевого декларирования", налоговики будут применять "непрямые методы" для выявления нарушений (сравнивать доходы с расходами и образом жизни).