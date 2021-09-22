Кабмин упростил оформление пенсий для жителей оккупированных территорий

Жители ОРДЛО испытывали трудности с получением пенсий, поскольку оккупанты блокируют работу КПВВ.

Кабинет министров упростил механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины, которые живут на оккупированных территориях. Теперь получатели получили дополнительную возможность прохождения идентификации удаленно.

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Жители ВОТ испытывали трудности с получением пенсий и социальных выплат, поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины. Тогда как оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ на линии соприкосновения.

"Подавляющее большинство таких получателей, старики, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам из ВОТ сэкономить время, деньги, а главное — здоровье", — отметила заместитель министра Инна Драганчук.

Так, процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированного электронной подписи Дія.Підпис (Действие ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.

Напомним, что Владимир Зеленский отменил свободную экономическую зону "Крым".

ранее Совет отменила штрафы для Украинской за выезд из ОРДЛО через Россию.

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