Уряд спростив оформлення пенсій для жителів окупованих територій

Мешканці ОРДЛО мали труднощі з отриманням пенсій, оскільки окупанти блокують роботу КПВВ.

Кабінет міністрів спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України, які живуть на окупованих територіях. Відтепер одержувачі отримали додаткову можливість проходження ідентифікації віддалено.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Мешканці ТОТ мали труднощі з отриманням пенсій та соціальних виплат, оскільки для ідентифікації люди повинні приїжджати на підконтрольну Уряду територію України. Тоді як окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ на лінії зіткнення.

"Переважна більшість таких одержувачів, люди похилого віку, які просто не мають можливості чекати кілька місяців, аби окупанти врешті вирішили надати їм дозвіл на перетин КПВВ. Тож можливість віддаленої електронної ідентифікації допоможе нашим громадянам з ТОТ зекономити час, гроші, а найголовніше – здоров’я", — зазначила заступниця міністра Інна Драганчук.

Так, процес віддаленої ідентифікації здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський скасував вільну економічну зону "Крим".

Раніше Рада скасувала штрафи для українців за виїзд з ОРДЛО через Росію.

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