На какие виды пенсий имеют право украинцы

Действующим законодательством определены четыре вида пенсий, на которые имеют право украинцы, какие именно, рассказываем в материале ТСН.ua

О видах пенсий напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия по возрасту назначается при наличии у человека необходимого страхового стажа по достижении предусмотренного законом возраста. В 2022 году граждане Украины, которым исполнилось 60 лет, могут выйти на пенсию при наличии страхового стажа не менее 29 лет. При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже.

Страховой стаж ежегодно растет (1 год). В 2023 году право на пенсию по возрасту будут иметь лица, достигшие 60 лет и имеющие не менее 30 лет страхового стажа. Лица, у которых не хватает страхового стажа, могут также выйти на пенсию по возрасту в 2023 году. Это лица, которым в 2023 году исполнится 63 года со стажем от 20 до 30 лет и лица старше 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 20 лет.

Пенсия по инвалидности назначается при наступлении инвалидности. Инвалидность устанавливается во время медико-социальной экспертизы. Размер пенсии в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах: I группа – 100% пенсии по возрасту, II группа – 90% пенсии по возрасту, III группа – 50% пенсии по возрасту.

На пенсию в связи с потерей кормильца имеют право находящиеся на его иждивении нетрудоспособные члены семьи. Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

На пенсию за выслугу лет до достижения пенсионного возраста имеют право отдельные категории граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности. Среди имеющих право на пенсию по возрасту в соответствии со ст. 53 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» работники образования, здравоохранения и работники социального обеспечения.

Если человек имеет право на несколько видов пенсий, ему назначается один по его выбору.

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