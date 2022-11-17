На які види пенсій мають право українці

Чинним законодавством визначені чотири види пенсій, на які мають право українці, які саме, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Про види пенсій нагадали у Пенсійному фонді України.

Пенсія за віком призначається за наявності у людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку. У 2022 році громадяни Україн, яким виповнилося 60 років можуть вийти на пенсію за наявності страхового стажу не менше 29 років. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше.

Страховий стаж щороку зростає (+1 рік). У 2023 році право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 60 років та мають не менше 30 років страхового стажу. Особи, у яких не вистачає страхового стажу можуть також вийти на пенсію за віком у 2023 році. Це особи, яким у 2023 році виповниться 63 роки зі стажем від 20 до 30 років та особи віком від 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 20 років

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності. Інвалідність встановлюють під час медико-соціальної експертизи. Розмір пенсії залежно від групи інвалідності призначається у таких розмірах: I група – 100% пенсії за віком, II група – 90% пенсії за віком, III група – 50% пенсії за віком.

На пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають право непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

На пенсію за вислугу років до досягнення пенсійного віку мають право окремі категорії громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності.. Серед тих, хто має право на пенсію за віком відповідно до ст. 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівники освіти, охорони здоров'я та працівники соціального забезпечення.

Якщо людина має право на кілька видів пенсій, їй призначається один за її вибором.

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