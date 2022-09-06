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Нардеп объяснил, почему ВПЛ будут получать субсидии через Пенсионный фонд

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Нардеп объяснил, почему ВПЛ будут получать субсидии через Пенсионный фонд

Фото: УНІАН

Министерство социальной политики предлагает проводить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Это касается внутренне перемещенных лиц.

Народный депутат Владимир Мороз объяснил, кто именно может оформить субсидии через Пенсионный фонд и почему это нельзя сделать через центры соцзащиты.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Это (субсидии через Пенсионный фонд — ред.) будет касаться только внутренне перемещенных лиц, потому что проживающие на местах люди обслуживаются в управлениях социальной защиты, а управления соцзащиты пока переполнены, они не справляются, этот замкнутый круг не разорвать. И очень хорошо, что Пенсионный фонд взял на себя такие обязанности, и он может, потому что у них уже работает эта программа, и перемещенные пенсионеры будут через Пенсионный фонд получать свои субсидии и помощь", — отметил он.

Напомним, в Украине хотят упростить процедуру назначения субсидий.

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