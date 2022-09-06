Нардеп объяснил, почему ВПЛ будут получать субсидии через Пенсионный фонд

Министерство социальной политики предлагает проводить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Это касается внутренне перемещенных лиц.
Народный депутат Владимир Мороз объяснил, кто именно может оформить субсидии через Пенсионный фонд и почему это нельзя сделать через центры соцзащиты.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.
"Это (субсидии через Пенсионный фонд — ред.) будет касаться только внутренне перемещенных лиц, потому что проживающие на местах люди обслуживаются в управлениях социальной защиты, а управления соцзащиты пока переполнены, они не справляются, этот замкнутый круг не разорвать. И очень хорошо, что Пенсионный фонд взял на себя такие обязанности, и он может, потому что у них уже работает эта программа, и перемещенные пенсионеры будут через Пенсионный фонд получать свои субсидии и помощь", — отметил он.
Напомним, в Украине хотят упростить процедуру назначения субсидий.
Читайте также:
- В Верховной Раде рассказали об отопительном сезоне и хватит ли средств на субсидии
- Украинцы, потерявшие работу, могут получить субсидию: что для этого нужно
- Сокращение расходов и повышение налогов: министр финансов рассказал о последствиях длительной войны в Украине