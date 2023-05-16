Правительство предоставит кредиты энергетикам для восстановления перед зимой – СМИ

Правительство предложило всем энергетическим компаниям кредитование для восстановления поврежденного оборудования. Несколько компаний-операторов ТЭС и ТЭЦ согласились на эту программу.
Об этом сообщил источник ExPro в Кабинете Министров Украины.
"Кредитование по программе "5-7-9" было предложено всем компаниям, однако пока согласилось лишь несколько", — сообщили для ExPro.
Как указывает источник, дали свое согласие такие компании как ДТЭК Энерго и многострадальная Харьковская ТЭЦ-5.
По информации от источника, речь идет о кредитных ставках в 11-15% годовых.
Несколько энергетических компаний, находящихся в государственной собственности, ожидают покрытия убытков из государственного или городского бюджетов.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмигаль на прошлой неделе объявил о расширении программы льготного кредитования «5-7-9», отныне ею смогут воспользоваться и энергетики для восстановления поврежденного оборудования.