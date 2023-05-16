Стоимость клубники: какие цены сейчас и когда ягода подешевеет

На стоимость клубники влияет сезонный фактор. Пока она стоит 150-180 грн за килограмм. Уже с середины июня цены на ягоду станут меньше.

Об этом рассказали исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин и аналитик Максим Гопка.

По словам Пендзина, цены на клубнику будут высокими до тех пор — пока ее не будут продавать отечественные производители. Произойдет это в начале июня или даже внутри следующего месяца, ведь погода не радовала теплом.

По словам Максима Гопки, ягоды будут стоить дорого до конца мая. Стоимость снизится тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Впрочем, холод и дожди могут затянуть этот процесс.

"Уже второй год подряд негативное влияние на рынок Украины оказывает отсутствие предложения ягоды из южных регионов, сейчас цены на черешню и клубнику выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году ягоды с открытой почвы на внутренний рынок попадут позже, чем в прошлом", — сообщил аналитик. .

Как сообщалось, в Украине резко подорожали яблоки. С начала минувшей недели отпускные цены на рынке выросли в среднем на 23%. В настоящее время фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг ($0,41-0,60/кг).

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