Работа для героев: Метинвест вошел в ТОП лучших работодателей Украины

Великая война продолжается, но уже сейчас крупный бизнес должен думать не только о том, как помочь мобилизованным сотрудникам, но и о том, как создать для них условия комфортного возвращения к привычному месту работы или переобучению внутри компании. Адаптация ветеранов, масштабные обучающие программы для преодоления структурной безработицы, инклюзивность, создания комфортной среды на рабочем месте и конкурентных условий – обязательный набор для работодателя в 2024-м.

Обоз подготовило рейтинг украинских компаний, которые взяли на себя самые высокие социальные обязательства. В этот рейтинг вошла и компания Метинвест Ахметова.

В самой компании говорят, что с начала войны мобилизовали 9 тыс. сотрудников, а 400 из них уже вернулись на работу. Поэтому группа построила инклюзивную экосистему интеграции ветеранов в полноценную жизнь и работу.

Речь идет не только о медицинской и психологической помощи: стратегия также предполагает подготовку руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. Группа провела вебинары на тему «Возвращение героев из войны» для 23 тысяч сотрудников и запустила обучение руководителей всех уровней. Ветеранам предлагают программы переквалификации и наставничество. Также в планах – создание объединения и комфортного пространства для ветеранов.

Работников, которые остаются на войне, компания обеспечивает всем необходимым: средствами защиты, бронежилетами и шлемами, а также зимней одеждой. Также по запросам подразделения сотрудников получают дроны, тепловизоры, автотехнику и другое оборудование. Раненым работникам оплачивают лечение, а сотрудникам, потерявшим конечности на войне, помогают с протезированием. За всеми мобилизованными сотрудниками хранятся рабочие места.

Ранее Метинвест также заявил, что в 2024 году компания будет реализовывать многие программы поддержки и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике. Первой инициативой стал уникальный обучающий курс по адаптации ветеранов к мирной жизни – «Герои рядом». К его созданию присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи и сами ветераны.