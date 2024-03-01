В РФ заявили о запуске и испытании баллистической ракеты "Ярс"

Министерство обороны России сообщило об учебно-боевом запуске ракеты "Ярс". Ракета была запущена с космодрома в Плесецке.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке", — говорится в сообщении.

Российский стратегический ракетный комплекс "Ярс" оснащен межконтинентальной баллистической ракетой.

Напомним, Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности.

Российский президент 29 февраля, во время послания Федеральному собранию, использовал риторику о переговорах и ядерном оружии.

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