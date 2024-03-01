В РФ заявили про запуск та випробування балістичної ракети "Ярс"

Міністерство оборони Росії повідомило про навчально-бойовий запуск ракети "Ярс". Ракету було запущено з космодрому у Плесецьку.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Навчальні бойові блоки прибули до заданого району на полігоні Кура на Камчатці", - йдеться у повідомленні.

Російський стратегічний ракетний комплекс "Ярс" оснащений міжконтинентальною балістичною ракетою.

Нагадаємо, Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

Російський президент 29 лютого, під час послання до Федеральних зборів, використовував риторику про переговори і ядерну зброю.

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