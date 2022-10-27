Украина осуществила тестовый импорт электроэнергии из Европы

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" произвел тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В компании подчеркнули, что из-за обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в Украине может возникнуть потребность в стабилизации энергосистемы. Поэтому энергетики изучают все доступные средства, чтобы урегулировать ситуацию.

"В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились. Как государственный трейдер, мы ищем возможности и инструменты, позволяющие уменьшить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть этой работы. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", – пояснил гендиректор компании Виталий Бутенко.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы с 10 октября обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Россияне уничтожают ТЭС и подстанции на востоке, западе, севере и юге нашего государства. Поэтому часто украинские города вынуждены быть без электричества.

27 октября в Киеве и Киевской области после ночной атаки дронов-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры Россией ввели более длительные экстренные отключения света. Похожая ситуация и в других регионах.

Читайте также: