Україна здійснила тестовий імпорт електроенергії з Європи

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У компанії наголосили, що через обстріли української енергетичної інфраструктури в Україні може виникнути потреба у стабілізації енергосистеми. Через це енергетики вивчають усі доступні засоби, щоб врегулювати ситуацію.

"Внаслідок ракетних обстрілів і пошкодження енергетичної інфраструктури ризики сталого проходження опалювального періоду значно збільшилися. Як державний трейдер, ми шукаємо можливості та інструменти, що дозволять зменшити ці ризики. Здійснення тестових поставок – частина цієї роботи. Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи до України – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", - пояснив гендиректор компанії Віталій Бутенко.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Росіяни знищують ТЕС та підстанції на сході, заході, півночі та півдні нашої держави. Через це часто українські міста змушені бути без електрики.

27 жовтня у Києві та Київській області після нічної атаки дронів-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури Росією запровадили більш тривалі екстрені відключення світла. Схожа ситуація і в інших регіонах.

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