Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой – гендиректор ДТЭК

Украинская энергосистема сегодня полностью готова к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E, и для завершения этого процесса необходима только политическая воля европейских партнеров.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время брифинга с участием иностранных СМИ.

«Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E является важнейшим шагом, который необходимо предпринять как можно скорее, чтобы избежать коллапса украинской энергосистемы. Группа ДТЭК ценит усилия и шаги по встрече Украины в нынешней ситуации. Украина полностью готова к соединению с ENTSO-E. Нам сейчас нужна политическая воля наших европейских коллег, чтобы сделать это как можно быстрее», – отметил гендиректор ДТЭК.

Он подчеркнул, что ДТЭК сотрудничает с Укрэнерго для выполнения требований синхронизации. По словам Тимченко, ДТЭК обеспечивает непрерывную работу энергетических объектов Украины и гарантирует целостность энергосистемы.

Тимченко отметил, что частный бизнес готов взять на себя ответственность обеспечить эффективную интеграцию Украины в европейское сообщество.

«Интеграция Украины в политическое и экономическое пространство Европейского Союза – это прежде всего синхронизация с европейскими ценностями. Это большая ответственность как для Украины, так и украинского бизнеса. Украинский бизнес готов взять на себя эту ответственность», — подытожил генеральный директор ДТЭК.