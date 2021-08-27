В Бразилии полиция арестовала 28,6 млн долларов в криптовалюте

В Бразилии полиция арестовала 28,6 млн долларов в криптовалюте

Организатор обещал клиентам доходность до 15% годовых.

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($ 28,6 млн) в ходе операции "Kryptos", связанной с финансовой пирамидой.

Как пишет CNN Brazil, правоохранителям удалось арестовать пятерых подозреваемых.

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Вместе с цифровыми активами, в распоряжении полиции оказалось 3,6 млн долларов наличных, 21 премиум-автомобиль и разнообразные ювелирные изделия.

По данным следователей, организатором преступной схемы стал один из задержанных Глейдсон Акаси. Владелец консалтингового бизнеса в сфере цифровых активов в Рио-де-Жанейро предлагал клиентам доходность до 15% годовых. Ему инкриминируют вывод миллиардов реалов клиентских средств.

Напомним, в Малайзии полиция катком раздавила более тысячи установок для майнинга криптовалюты. Конфисковано криптовалюты на $ 408 млн.

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