В Новой Зеландии может появиться цифровая валюта

В Новой Зеландии может появиться цифровая валюта

Общественность попросили высказать свою точку зрения.

Центральный банк Новой Зеландии заявил, что нынешние тенденции и инновации в деньгах побуждают рассмотреть вопрос о выпуске цифровой валюты (CBDC).

Страна хочет выпустить цифровую валюту, но сначала власти планируют узнать мнение народа, пишет Bloomberg.

Регулятор отметил, что это довольно сложная процедура, которая займет много времени. В то же время центробанк одобряет такую идею. Валюта должна быть устойчивой к сбоям и рисков и обеспечивать конфиденциальность данных.

Центральный банк Новой Зеландии попросил общественность высказаться относительно идеи выпуска цифровой валюты до 6 декабря. А к концу апреля 2022 года опубликуют план дальнейших шагов.

Напомним, Китайский Центральный банк объявил все криптовалютные операции незаконными. Цена криптовалюты за час снизилась более чем на 3 000 долларов.

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