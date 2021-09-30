У Новій Зеландії може з'явитися цифрова валюта

У Новій Зеландії може з'явитися цифрова валюта

Громадськість попросили висловити свою точку зору.

Центральний банк Нової Зеландії заявив, що нинішні тенденції та інновації у грошах спонукають розглянути питання про випуск цифрової валюти (CBDC).

Країна хоче випустити цифрову валюту, але спершу влада планує дізнатися думку народу, пише Bloomberg.

Регулятор зазначив, що це доволі складна процедура, яка займе чимало часу. Водночас центробанк схвалює таку ідею. Валюта повинна бути стійкою до збоїв й ризиків та забезпечувати конфіденційність даних.

Центральний банк Нової Зеландії попросив громадськість висловитися щодо ідеї випуску цифрової валюти до 6 грудня. А до кінця квітня 2022 року опублікують план подальших кроків.

Нагадаємо, Китайський Центральний банк оголосив всі криптовалютні операції незаконними. Ціна криптовалюти за годину знизилася більш ніж на 3 тисячі доларів.

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