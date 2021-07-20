В Украине существенно подешевела голубика: сколько стоит килограмм

В этом году хороший урожай ягод.

На украинских рынках цены на голубику обвалились несмотря на то, что сезон только стартовал.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Только за последнюю неделю цена за килограмм ягоды снизилась с 500 до 200 гривен. Причиной такого резкого снижения цены на голубику эксперты называют хороший урожай. Ягоды на рынке стало больше, а цена соответственно снизилась.

Это не предел. Аналитики говорят, что голубика будет дешеветь еще. Дело в том, что в Украине существенно увеличилась площадь выращивания этой ягоды.

Как сообщалось, в Украине стартовал сезон арбузов: бахчевые уже появились в магазинах и на рынках. Цены высокие, а по сравнению с этим же периодом прошлого года они подорожали почти в три раза. В среднем килограмм арбуза стоит 23 грн: по сравнению с прошлым годом почти втрое дороже. Фермеры говорят, что сезон арбузов в этом году начался на две недели позже из-за неблагоприятных погодных условий.

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