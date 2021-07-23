Астролог назвал самые сдержанные знаки Зодиака

Сдержанность – одно из самых приятных человеческих качеств: приятно иметь дело с тем, кто не скандалит и не устраивает истерик.

Какие факторы определяют его наличие у того или иного человека: воспитание, происхождение, жизненный опыт? Или все-таки влияние звезд? Астролог Людмила Булгакова назвала самые сдержанные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, пожалуй, являются самым сдержанным знаком Зодиака. Правда, это не значит, что они не страдают, переживая те или иные жизненные неурядицы, просто они умеют скрывать негативные эмоции, не выводя их на поверхность. Конечно, они, как и представителям других знаков, страдают и плачут, но, как правило, это "невидимые миру слезы": Раки предпочитают проливать их наедине с собой, не обременяя окружающих их людей.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – несмотря на присущую им неуравновешенность и колебания из стороны в сторону – тем не менее, люди довольно спокойные и сдержанные. Даже если эмоции захлестывают их, они стараются скрыть их от посторонних глаз – представителям этого знака неудобно выглядеть перед другими людьми неадекватными истериками. И это несмотря на то, что в сложных жизненных ситуациях им – в силу специфичности знака – действительно трудно найти точку опоры.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, про которых говорят, что они всегда "застегнуты на все пуговицы", действительно стараются сделать так, чтобы в сложных жизненных случаях никто не понял, как им плохо. Поведение, когда человек демонстрирует всем свои чувства, кажется представителям этого знака неприличным, поэтому они тщательно его избегают. Свои проблемы они, как правило, переживают наедине, действуя по принципу: лучшая подружка – подушка.

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