Астролог назвал самые высокомерные знаки Зодиака

Они смотрят на всех свысока, хотя – чаще всего – не имеют для этого никаких оснований.

От чего зависит склонность к зазнайству, которую демонстрируют некоторые люди? Не последнюю роль в этом смысле – наряду с другими факторами – играет время рождения. О том, какие знаки Зодиака являются самыми высокомерными, рассказала астролог Людмила Булгакова.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, подобно своему тотему, которого называют царем зверей, считают себя монаршими особами человеческого общества. Поэтому они уверены, что – чем бы они при этом ни занимались – превосходят других по определению. Самооценка представителей знака, как правило, вещь заоблачная, сравниться с ними в этом смысле не может ни один другой знак Зодиака, и горе тому, кто отважится спустить их с небес на землю – не стоит и пытаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на кажущуюся скромность, очень любят задирать нос. Дело в их уверенности в том, что они знают и делают все лучше других. В какой-то степени в этом утверждении есть доля правды – эти трудоголики действительно во многом достигают высокого уровня знаний, умений и компетенции, вот только вряд ли это является поводом для принижения других людей. И спорить с ними не стоит – скорее всего, они не прислушаются к чужим доводам, дав оппоненту понять, что он ничего не понимает в предмете спора.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов высокомерными делает присущий им снобизм: на их взгляд, не каждый человек – в силу самых разных причин – достоин того, чтобы с ними – такими умными и опытными – спорить. Окружающие, как правило, для представителей знака недостаточно хороши: один плохо одевается, другой недостаточно образован, третий глуп, четвертый не обладает чувством юмора. О том, что и сами они не всегда обладают этими качествами в достаточном объеме, они как-то не задумываются.

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