Астрологический прогноз на 12 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: хорошее время для определения тактики и стратегии достижения уже намеченных целей, новые пока лучше перед собой не ставить. День идеально подходит для завершения старых, затянувшихся дел. От любых финансовых операций лучше отказаться.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5

Цвет дня: голубой, аквамарин.

Камни дня: бирюза.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни этого дня могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому тянуть с их лечением не стоит.

Слова дня: трансформация, переход количества в качество.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно делать шаг навстречу любимому человеку – признаваться в любви, делать предложение руки и сердца. А вот собственно бракосочетание лучше перенести на другой день.

Мистика дня: можно проводить обряды на любовь и удачу в бизнесе.

Табу дня: сделанное в этот день зло очень быстро вернется в виде бумеранга.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются неоднозначные люди, которым трудно выбирать жизненные цели – они не знают, чего хотят на самом деле. Зато осознав, что должно стать основным занятием в их жизни, они могут достичь серьезных успехов в своем деле.

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