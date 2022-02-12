Астрологический прогноз на 12 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день считается неудачным для любых начинаний – их нужно отложить хотя бы на несколько дней. Исключением станет торговля, где удастся заработать сразу и много.
Символ дня: змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: ультрамариновый, сапфировый.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут продлиться очень долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо сразу обращаться к врачу. На этот день можно планировать удаление родинок и папиллом, а также борьбу с морщинами.
Афоризм дня: "Крайние себялюбцы готовы сжечь дом, лишь бы зажарить себе яичницу" (Фрэнсис Бэкон).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, вряд ли окажется счастливым, да и продлится недолго.
Мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать растения (вьющаяся бегония и алоэ), деревья (тополь и осина) и полудрагоценные камни (ага и яшма).
Табу дня: нежелательно путешествовать – поездка не оправдает ожиданий.
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