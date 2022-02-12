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Астрологический прогноз на 12 февраля

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Астрологический прогноз на 12 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день считается неудачным для любых начинаний – их нужно отложить хотя бы на несколько дней. Исключением станет торговля, где удастся заработать сразу и много. 

Символ дня: змея, глотающая свой хвост. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: ультрамариновый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровеносная система. 

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут продлиться очень долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо сразу обращаться к врачу. На этот день можно планировать удаление родинок и папиллом, а также борьбу с морщинами. 

Афоризм дня: "Крайние себялюбцы готовы сжечь дом, лишь бы зажарить себе яичницу" (Фрэнсис Бэкон).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, вряд ли окажется счастливым, да и продлится недолго. 

Мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать растения (вьющаяся бегония и алоэ), деревья (тополь и осина) и полудрагоценные камни (ага и яшма). 

Табу дня: нежелательно путешествовать – поездка не оправдает ожиданий. 

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