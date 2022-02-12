Астрологічний прогноз на 12 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вважається невдалим для будь-яких починань – їх потрібно відкласти хоча б кілька днів. Винятком стане торгівля, де вдасться заробити одразу й багато.

Символ дня: змія, що ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: ультрамариновий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кровоносна система.

Хвороби дня: недуги, що почалися цього дня, можуть тривати дуже довго, тому за перших симптомів необхідно одразу звертатися до лікаря. На цей день можна планувати видалення родимок та папілом, а також боротьбу зі зморшками.

Афоризм дня: "Крайні себелюбці готові спалити будинок, аби засмажити собі яєчню" (Френсіс Бекон).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, навряд чи виявиться щасливим, та й триватиме недовго.

Містика дня: в магічних обрядах рекомендується використовувати рослини (бегонію і алое), дерева (тополю і осику) і напівдорогоцінне каміння (агу і яшму).

Табу дня: небажано подорожувати – мандрівка не виправдає очікувань.

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