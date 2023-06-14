Астрологический прогноз на 14 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда общение с окружающими людьми необходимо сократить до минимума – оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами. Любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки.

Символ дня: жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, кобальтовый.

Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по проверенной схеме, причем чем быстрее, тем лучше.

Питание дня: можно голодать и поститься или хотя бы питаться умеренно, отказавшись при этом от вредной пищи.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять растения, а также бороться с вредителями.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета можно многое понять о себе самом.

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут быть опасными.

Цитата дня: "Боритесь со злом внутри вас, а не со злом внутри других" (Конфуций).

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