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Астрологический прогноз на 14 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
715
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 июня

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда общение с окружающими людьми необходимо сократить до минимума – оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами. Любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки. 

Символ дня: жаба. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, синий, кобальтовый. 

Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые нужно лечить по проверенной схеме, причем чем быстрее, тем лучше. 

Питание дня: можно голодать и поститься или хотя бы питаться умеренно, отказавшись при этом от вредной пищи. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно подкармливать и удобрять растения, а также бороться с вредителями. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы. 

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета можно многое понять о себе самом. 

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут быть опасными.

Цитата дня: "Боритесь со злом внутри вас, а не со злом внутри других" (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
715
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