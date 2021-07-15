Астрологический прогноз на 15 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время, когда не стоит браться за дела, которые требуют приложения серьезных физических усилий. Зато сложатся благоприятные условия для духовной и интеллектуальной деятельности: возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной ситуации. Необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу – он не подведет.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день не подходит для активных действий.

Число дня: 6

Цвет дня: васильковый, сапфировый.

Камни дня: гиацинт, цитрин, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: органы дыхания.

Болезни дня: несмотря на то, что болезни нынешнего дня недолговечны и проходят в легкой форме, запускать их не рекомендуется.

Слова дня: релакс и медитация.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: можно – и нужно – назначать официальное заключение брака: семейная жизнь людей, которые поженятся в это время, будет продолжительной, а сама семья – крепкой.

Мистика дня: можно проводить обряды, связанные с любовной магией.

Табу дня: нельзя одалживать и брать в долг деньги.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, обладающие феноменальными креативными способностями, поэтому они чаще всего выбирают разнообразные творческие способности и достигают в них серьезных высот.

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