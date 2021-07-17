Астрологический прогноз на 17 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда рекомендуется доводить до логического конца ранее начатые дела. Можно отправляться в поездки и путешествия – разумеется тем, кому эпидемическая обстановка это позволяет, а также начинать ремонт любой степени сложности, вплоть до перепланировки жилья.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля и Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: красный гранит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: особого внимания потребует желудок: чтобы он не "взбунтовался" и не заболел, желательно включить в меню диетические блюда. Также нежелательно находиться в местах большого скопления людей – велика вероятность подхватить вирус.

Слова дня: переход на новый уровень, ренессанс, возрождение из пепла.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно – и нужно – общаться с людьми из прошлого: с одноклассниками и однокурсниками удастся настроиться на одну волну.

Мистика дня: можно гадать и читать заговоры, касающиеся судебных тяжб и приговоров.

Табу дня: не рекомендуется вести сидячий образ жизни, он может быть чреват серьезными последствиями для здоровья.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются непотопляемые люди, которые умеют с легкостью выходить из сложных ситуаций и, даже потеряв все, начинать все сначала. Они умны и сообразительны, у них сильная воля и твердый характер, трудолюбивы и порядочны. Раньше из родившихся в этот день получались талантливые алхимики и целители, сегодня среди них много врачей – прежде всего хирургов.

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