Астрологический прогноз на 18 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день подходит для революционных перемен во всех видах жизни и деятельности, но особое внимание нужно уделить творчеству.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо подумать о том, как его повысить.
Питание дня: из рациона необходимо исключить жирное, жареное и алкогольные напитки.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, которые позволят не пустить на порог недоброжелательно настроенных людей.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о внутренних проблемах, которые мешают ему жить и работать в полную силу.
Табу дня: важно тщательно дезинфицировать даже незначительнее ранки и царапины.
Цитата дня: «Понимание – это улица с двусторонним движением» (Элеонора Рузвельт).
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