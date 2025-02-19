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Астрологический прогноз на 18 февраля

Астрологический прогноз на 18 февраля

Пегас - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день подходит для революционных перемен во всех видах жизни и деятельности, но особое внимание нужно уделить творчеству. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны со снижением иммунитета, поэтому необходимо подумать о том, как его повысить. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить жирное, жареное и алкогольные напитки. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, которые позволят не пустить на порог недоброжелательно настроенных людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о внутренних проблемах, которые мешают ему жить и работать в полную силу. 

Табу дня: важно тщательно дезинфицировать даже незначительнее ранки и царапины. 

Цитата дня: «Понимание – это улица с двусторонним движением» (Элеонора Рузвельт). 

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