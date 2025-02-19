Астрологічний прогноз на 19 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день підходить для революційних змін у всіх видах життя та діяльності, але особливу увагу потрібно приділити творчості.

Символ дня: пегас.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, пов'язані зі зниженням імунітету, тому необхідно подумати про те, як його підвищити.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити жирне, смажене та алкогольні напої.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: день сприятливий для ритуалів, які дозволять не пустити на поріг недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про внутрішні проблеми, які заважають їй жити та працювати на повну силу.

Табу дня: важливо ретельно дезінфікувати навіть незначні ранки та подряпини.

Цитата дня: «Розуміння – це вулиця із двобічним рухом» (Елеонора Рузвельт).

Читайте також: