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Астрологический прогноз на 2 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приобретать новые знания — они будут хорошо усваиваться, а также передавать их тем, кто в этом нуждается.
Символ дня: папирус.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: крестец, копчик.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, оказываются продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому отказываться от пищи нельзя, просто она должна быть щадящей и умеренной.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может быть небезопасной.
Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках ветвях урожай.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу — в ней найдется ответ на вопрос, который сейчас волнует нас больше всего.
Сны дня: сновидения нынешней ночи не стоит воспринимать прямолинейно — для их расшифровки необходимо подключать интуицию.
Табу дня: из какого бы источника мы не получили знания, нельзя использовать их во зло. другим людям
Цитата дня: «Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены» (Фридрих Ницше).
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