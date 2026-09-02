Астрологический прогноз на 2 сентября

Папирус / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приобретать новые знания — они будут хорошо усваиваться, а также передавать их тем, кто в этом нуждается.

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Символ дня: папирус.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.

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За какую часть тела отвечает: крестец, копчик.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, оказываются продолжительными и плохо поддаются излечению, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: желудок нуждается в нагрузке, поэтому отказываться от пищи нельзя, просто она должна быть щадящей и умеренной.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может быть небезопасной.

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Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках ветвях урожай.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу — в ней найдется ответ на вопрос, который сейчас волнует нас больше всего.

Сны дня: сновидения нынешней ночи не стоит воспринимать прямолинейно — для их расшифровки необходимо подключать интуицию.

Табу дня: из какого бы источника мы не получили знания, нельзя использовать их во зло. другим людям

Цитата дня: «Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены» (Фридрих Ницше).

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