Астрологический прогноз на 25 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день гармонии между материальным и духовным, астральным и физическим, его нужно провести в спокойствии и умеренности во всем. Не стоит принимать важные решения, назначать деловые переговоры и начинать проекты, рассчитанные на перспективу.

Символ дня: лестница, ведущая вверх.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день располагает к умиротворению и созерцанию.

Число дня: 7

Цвет дня: все оттенки желтого и коричневого.

Камни дня: шпинель, чароит, турмалин.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр.

Слова дня: завершение дел, переход к отдыху.

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: хорошее время для примирения с близким человеком.

Мистика дня: можно гадать на картах Таро – они откроют правду, ответив на любой вопрос.

Табу дня: нужно как можно меньше общаться с окружающими людьми.

Какие люди рождаются в этот день: в это время на свет появляются настоящие ангелы: они не злословят, никого не осуждают, все всем прощают и никому не желают зла. Из них получаются хорошие священники, врачи-психиатры, психологи и адвокаты.

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