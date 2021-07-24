Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: день опрометчивых поступков

Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: день опрометчивых поступков

День негативной космической энергетики, которая подталкивает к поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть.

Общаться с окружающими людьми необходимо крайне осторожно – велик риск того, что из искры – то есть, из незначительного разногласия – вспыхнет серьезный конфликт, который может привести к полному прекращению отношений. Лучше провести день в одиночестве и посвятить его приятным занятиям.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 25 июля для Овнов

Близкие люди, от общения с которыми в выходной никуда не деться, могут пытаться вывести вас из себя: отмахнуться от них, как от посторонних, не удастся, поэтому нужно проявить максимум терпения.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 25 июля для Тельцов

Конфликты сегодня будут возникать буквально на пустом месте, что – учитывая вашу вспыльчивость, может привести к серьезным последствиям, поэтому необходимо максимально свернуть круг общения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 25 июля для Близнецов

Не стоит общаться с людьми, которые оказывают на вас токсичное влияние, даже если вам будет казаться, что они нуждаются в вашей помощи и участии – последствия такой благотворительности будут непредсказуемыми.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 25 июля для Раков

Важное решение, касающееся отношений с близким человеком, будучи принятым сегодня, с большой долей вероятности окажется ошибочным, поэтому необходимо перенести его на другой день.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 25 июля для Львов

Не стоит без особой необходимости покидать стены своего дома – вероятны конфликты с совершенно незнакомыми людьми, если же все-таки придется выйти на улицу, необходимо как можно быстрее вернуться домой.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 25 июля для Дев

День благоприятен для примирения с людьми, с которыми вы в последнее время находитесь в состоянии ссоры: виноватая сторона придет с извинениями, правой же останется только принять их.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 25 июля для Весов

Важно сдерживаться от желания адекватно ответить на чью-то грубость или резкость – поставить хама на место все равно не удастся, а вот попасть в водоворот перманентного конфликта можно будет легко.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 25 июля для Скорпионов

Звезды предостерегают вас от самоедства: даже если вы – что не исключено – поступили неправильно: помните, что каждый имеет право на ошибку, и чем крупнее личность человека, тем серьезнее он оступается.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 25 июля для Стрельцов

Выходя на улицу, нежелательно иметь при себе крупную сумму денег или надевать дорогостоящие украшения – велика вероятность того, что обратно – к большому сожалению – придется вернуться без них.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 25 июля для Козерогов

Не стоит заниматься тем, что не приносит ни удовольствия, ни денег: у вас есть возможность – и, что немаловажно, время – изменить все в лучшую для себя сторону и найти работу мечты.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 25 июля для Водолеев

Вспомните старинный английский афоризм "мой дом – моя крепость": именно ваше жилье поможет вам восстановить запасы энергии, необходимые для жизни и работы, поэтому нужно проводить в нем максимум времени.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 25 июля для Рыб

Звезды не рекомендуют в этот день давать какие-либо обещания – выполнить их вы, скорее всего, не сможете, из-за чего останется неприятный осадок – как у вас, так и у того, кого вы – пусть и ненароком – обманете.

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